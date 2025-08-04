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لبنان

وزير الاقتصاد: العدالة ليست مطلبًا بل حقّ

Lebanon 24
04-08-2025 | 11:06
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‏كتب وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عبر حسابه على منصة "اكس":
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"في الذكرى الخامسة لـ ٤ آب، بيروت لا تزال موجوعة والعدالة معلّقة. أنحني لأرواح الشهداء ولأهاليهم وأجدّد التزامنا: العدالة ليست مطلبا بل هي حق".
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