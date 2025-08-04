بعد الثلاثاء.. جلسة ثانية للحكومة من أجل "السلاح"؟

أفادت معلومات " " أن "جلسة التي ستعقد بعد ظهر غد في في سيشارك فيها الوزراء الممثلون لـ" "، وسيبدأ خلالها قي ملف حصرية السلاح على ان يتم بعد بدء الجلسة ارجاء البحث الى جلسة ثانية تعقد الخميس من هذا الاسبوع".

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مصدر مواكب للاتصالات الجارية أشار إلى أنَّ "إرجاء البحث من جلسة الى الخميس محاولة هروب الى الامام"، وسأل": "ما الذي سيتغير من يوم غد الخميس؟ هل المطالب الدولية بشأن السلاح ستتغير".

وقال المصدر: "البلد في مأزق والاتصالات الحاسمة لم تفض حتى الآن إلى أيّ نتيجة".