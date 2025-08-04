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لبنان

بعد الثلاثاء.. جلسة ثانية للحكومة من أجل "السلاح"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-08-2025 | 12:22
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أفادت معلومات "لبنان24" هذا المساء أن "جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر غد في القصر الجمهوري في بعبدا سيشارك فيها الوزراء الممثلون لـ"الثنائي الشيعي"، وسيبدأ النقاش خلالها قي ملف حصرية السلاح على ان يتم بعد بدء الجلسة ارجاء البحث الى جلسة ثانية تعقد الخميس من هذا الاسبوع".
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مصدر مواكب للاتصالات الجارية أشار إلى أنَّ "إرجاء البحث من جلسة الغد الى الخميس محاولة هروب الى الامام"، وسأل": "ما الذي سيتغير من يوم غد الخميس؟ هل المطالب الدولية بشأن السلاح ستتغير".
 
وقال المصدر: "البلد في مأزق والاتصالات الحاسمة لم تفض حتى الآن إلى أيّ نتيجة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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