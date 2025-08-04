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لبنان
في ذكرى 4 آب.. السيدة الأولى تفقدت مركز الصليب الأحمر في الجميزة بعد تأهليه
Lebanon 24
04-08-2025
|
12:30
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في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ
بيروت
، زارت
اللبنانية
الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم، مركز
الصليب الأحمر
في الجميزة الذي يضم بنك
الدم
والذي دمر نتيجة التفجير أسوة بغيره من المباني والمنشآت في الجميزة وسائر المناطق التي تضررت.
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وكان في استقبال السيدة الأولى لدى وصولها الى المبنى، رئيس
الصليب
الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي ونائب الرئيس فادي الصيداوي ورئيس منطقة بيروت نبيل
عيتاني
والمستشارة التقنية لمراكز نقل الدم الدكتورة ريتا فغالي ومدير قطاع نقل الدم السيد
ايلي
داغر وعدد من المسؤولين في قطاع نقل الدم في الصليب الأحمر ، إضافة إلى عدد من المسعفين والمسعفات العاملين في المركز.
واستمعت السيدة الاولى إلى شروحات حول الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمركز من جراء التفجير والمراحل التي قطعتها عملية اعادة ترميم المركز الذي استعاد نشاطه في فترة زمنية قياسية، كما اطلعت من المسعفين والمسعفات على وقائع اللحظات الصعبة التي عاشوها بعد التفجير لاسيما وان الدمار في المركز كان كبيراً وظهر في الصور التي عرضت خلال الزيارة .
وأثنت السيدة الاولى على الجهود التي بذلت لاعادة تأهيل المركز وإعادته إلى العمل، مقدرة التضحيات التي يقدمها المسعفون والمسعفات في الصليب الأحمر برعاية مباشرة من القيمين على هذه المؤسسة الانسانية التي تؤدي رسالتها من دون تمييز وتخدم جميع اللبنانيين والمقيمين فيه.
وتطرق البحث خلال الزيارة إلى اهمية دعم بنوك الدم في
لبنان
وإقبال المواطنين على التبرع
بالدم
لتكوين احتياطي بشكل دائم لتلبية الحاجات عند الضرورة وانقاذ المرضى والمحتاجين.
ودعت السيدة عون في هذا السياق إلى وضع خطة لدعم بنوك الدم على مستوى كل لبنان.
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