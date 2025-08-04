اجتماع قبل الثلاثاء.. سلام في بعبدا للقاء عون

أفادت معلومات صحفيّة، مساء الإثنين، بأنَّ رئيس الحكومة نوّاف سلام زار في الساعات الماضية حيث التقى رئيس الجمهورية .

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وذكرت المعلومات أن اللقاء وسلام شهد تداولاً في الصيغ والطروحات قبيل جلسة المُقرر انعقادها يوم غدٍ الثلاثاء والتي ستبحث في ملف "سلاح ".