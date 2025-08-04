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لبنان

اجتماع قبل الثلاثاء.. سلام في بعبدا للقاء عون

Lebanon 24
04-08-2025 | 12:42
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أفادت معلومات صحفيّة، مساء الإثنين، بأنَّ رئيس الحكومة نوّاف سلام زار قصر بعبدا في الساعات الماضية حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
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وذكرت المعلومات أن اللقاء بين عون وسلام شهد تداولاً في الصيغ والطروحات قبيل جلسة مجلس الوزراء المُقرر انعقادها يوم غدٍ الثلاثاء والتي ستبحث في ملف "سلاح حزب الله".
 
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