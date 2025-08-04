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لبنان

صورة جهاز تجسس في الجنوب.. إليكم ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
04-08-2025 | 13:06
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 4 /8 /2025، ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير وعلى مسيّرة تابعَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة عيترون- بنت جبيل، وعملت على الكشف عليهما وتفكيكهما.
 
تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم" .
 
 
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