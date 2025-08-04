في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ.. هذا ما قاله ماكرون

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أضاف:" هذا الحدث المأسوي ما زال محفورًا في ذاكرتنا. لن ننسى الضحايا ولا معاناة شعبٍ صديق. وسأبقى أتذكر إلى الأبد ما تبادلناه في 6 آب 2020".ختم:" في المحنة كما في الأمل، تبقى وستبقى دائمًا إلى جانب — وفيّة لالتزامها بإعادة الإعمار، والأمن، والسيادة الكاملة للبنان".