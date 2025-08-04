إتصال بين عون والسيسي.. هذا ما دار خلاله

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جدّد تأكيده على دعم مصر الثابت لسيادة ووحدة أراضيه، ورفض أي انتهاكات تمس استقلاله، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه اليوم الاثنين من الرئيس اللبناني جوزيفوخلال الاتصال، شدد السيسي على وقوف مصر إلى جانب المؤسسات الوطنية في مساعيها لترسيخ الأمن والاستقرار، وأكد حرص بلاده على المساهمة في جهود إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل الأزمات التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، ومنها الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ ، والتصعيد العسكري في الجنوب.وتناول الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد مشترك على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح الشعبين.وفي ما يتعلق بالقضية ، شدد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ، وإنهاء العدوان ، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن وبدء إعادة الإعمار.كما أكدا رفض أي محاولات لتهجير من أرضهم، ودعمهما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو موقف ينسجم مع الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ووساطتها المتكررة لوقف إطلاق النار.يأتي هذا التنسيق في لحظة إقليمية دقيقة، تعزّز فيها حضورها كوسيط محوري لحل الأزمات، بينما تبقى بيروت بحاجة إلى دعم إقليمي لتجاوز أزماتها المتراكمة.