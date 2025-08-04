إتصال بين عون والسيسي.. هذا ما دار خلاله

جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
تأكيده على دعم مصر الثابت لسيادة لبنان
ووحدة أراضيه، ورفض أي انتهاكات تمس استقلاله، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه اليوم الاثنين من الرئيس اللبناني جوزيف عون.
وخلال الاتصال، شدد السيسي على وقوف مصر إلى جانب المؤسسات الوطنية اللبنانية
في مساعيها لترسيخ الأمن والاستقرار، وأكد حرص بلاده على المساهمة في جهود إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل الأزمات التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، ومنها الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت
، والتصعيد العسكري في الجنوب.
وتناول الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد مشترك على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح الشعبين.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية
، شدد الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
، وإنهاء العدوان الإسرائيلي
، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن وبدء إعادة الإعمار.
كما أكدا رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
من أرضهم، ودعمهما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو موقف ينسجم مع الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ووساطتها المتكررة لوقف إطلاق النار.
يأتي هذا التنسيق في لحظة إقليمية دقيقة، تعزّز فيها القاهرة
حضورها كوسيط محوري لحل الأزمات، بينما تبقى بيروت بحاجة إلى دعم إقليمي لتجاوز أزماتها المتراكمة.