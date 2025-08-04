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لبنان

توتر في رحبة بعكار وسقوط قتيل.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 15:33
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وقع إشكال فردي في بلدة رحبة - عكار بين كلّ من "م.إ" من جهة، و "م.ب" و "ح.ب" من جهة أخرى، تطوّر إلى إطلاق نار من قبل "م.إ" من بندقية صيد، دون أن يُصاب أحد.
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وخلال الإشكال، تعرّض "م.ب" لطعنة سكين في البطن، ونُقل على إثرها إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لتلقي العلاج.

لاحقاً، سُمعت طلقات ناريّة أمام منزل "م.إ"، حيث عُثر عليه مصاباً بطلق ناري في الرأس، وقد فارق الحياة على الفور.
 
على الأثر، حضرت دورية من الجيش ومديرية الإستخبارات والصليب الأحمر إلى المكان، وطوّقت المنطقة، فيما بوشرت التحقيقات بالحادثة.
 
 
 
 
 
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