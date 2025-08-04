توتر في رحبة بعكار وسقوط قتيل.. ماذا حصل؟

وقع إشكال فردي في بلدة رحبة - بين كلّ من "م.إ" من جهة، و "م.ب" و "ح.ب" من جهة أخرى، تطوّر إلى إطلاق نار من قبل "م.إ" من بندقية صيد، دون أن يُصاب أحد.

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وخلال الإشكال، تعرّض "م.ب" لطعنة سكين في البطن، ونُقل على إثرها إلى في لتلقي العلاج.



لاحقاً، سُمعت طلقات ناريّة أمام منزل "م.إ"، حيث عُثر عليه مصاباً بطلق ناري في الرأس، وقد فارق الحياة على الفور.

على الأثر، حضرت دورية من الجيش ومديرية الإستخبارات والصليب الأحمر إلى المكان، وطوّقت المنطقة، فيما بوشرت التحقيقات بالحادثة.