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لبنان
إتّصالات لم تتوقّف
Lebanon 24
04-08-2025
|
19:00
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لم تتوقّف الإتصالات بين جهات لبنانية والجانب الأميركي، لمواكبة مجريات ما يمكن أن يحدث في
مجلس الوزراء
اليوم، وفقاً ما جاء في أسرار "اللواء".
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