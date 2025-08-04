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لبنان

إتّصالات لم تتوقّف

Lebanon 24
04-08-2025 | 19:00
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لم تتوقّف الإتصالات بين جهات لبنانية والجانب الأميركي، لمواكبة مجريات ما يمكن أن يحدث في مجلس الوزراء اليوم، وفقاً ما جاء في أسرار "اللواء".
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