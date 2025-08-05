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لبنان

مشاركة الوزراء: ماضون حتى النهاية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2025 | 01:30
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قال مصدر وزاري إن مشاركة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية بفعاليات الذكرى الخامسة لإنفجار المرفأ إشارة واضحة الى ان الحكومة بما تمثل من قوى سياسية ومن منطق المساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة عازمة على المضي في التحقيق بانفجار المرفأ للنهاية وصولاً الى احقاق الحق ايماناً منها بفصل السلطات، وبأن لا قيام لدولة الحق والقانون من دون معرفة الحقيقة التي تعيد ثقة الشعب اللبناني بدولته على كافة المستويات .
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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