اللحوم الفاسدة تنتشر في لبنان.. مَنْ المسؤول وأين الرقابة؟

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الفساد الغذائي لا يقتصر على فضائح الدواء المزور أو بيع المعلّبات المنتهية الصلاحية، بل امتد ليطال حتى الملاحم ومحال بيع الدجاج.ففي هذا السياق، أصدر محافظ ، القاضي مروان عبود، قرارين إداريين قضيا بإغلاق وختم ملحمتين بالشمع الأحمر في منطقتي المزرعة والمصيطبة، بعد ضبط مخالفات صحية وعمليات غشّ في بيع اللحوم. لكنّ هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تمثل سوى غيض من فيض؛ فكم من ملحمة أخرى تمارس نفس المخالفات من دون رقيب أو حسيب؟وفي تطور ميداني جديد، تمكّنت دورية من جمارك القاع قبل أيام من ضبط نحو 500 كيلوغرام من الدجاج الفاسد، المهرّب من عبر دراجات نارية، من دون أي احترام للشروط الصحية أو لوسائل التبريد، ليُوزع لاحقًا في الأسواق ، مهددًا صحة المواطنين وسلامتهم.تناول اللحوم الفاسدة يؤدي إلى مخاطر صحية متعددة، أبرزها التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا مثل السالمونيلا، والتي تُسبب الغثيان، القيء، الإسهال، وآلامًا حادة في البطن، وقد تتفاقم الحالة لتصل إلى نزيف معوي أو حمى مرتفعة. كما أن وجود بكتيريا وفطريات ضارة في هذه اللحوم يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، عسر الهضم، والإمساك.الأخطر من ذلك، أن هذه اللحوم قد تحتوي على مواد مسرطنة ناتجة عن تلوثها، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. كما ترفع الدهون المشبعة فيها مستويات الكوليسترول في ، مما يضاعف احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.أمام هذا الواقع المقلق، شدد النائب وعضو لجنة الصحة النيابية، بلال عبدالله، لـ" "، على أن دخول اللحوم الفاسدة إلى يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف السيطرة على الحدود، رغم الجهود التي تبذلها الدولة والجيش. وأوضح أن هذه اللحوم تدخل عبر معابر غير خاضعة للرقابة الجمركية، ما يستدعي ضرورة ترسيم الحدود بشكل واضح وتشديد الرقابة على المعابر الشرعية، وإغلاق ما يُعرف بـ"المعابر غير الشرعية" بشكل نهائي.وأضاف عبدالله أن تفعيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بات ضرورة ملحة، مشيرًا بأسف إلى أنه تم تعيين رئيس لها لفترة قصيرة، ثم جُمِّد عملها بعد ذلك. ولفت إلى أن هذه الهيئة، التي أُنشئت بموجب قانون، من المفترض أن تتابع كل ما يتعلق بالغذاء بدءًا من الزراعة أو الاستيراد وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، أي أنها معنية بكامل السلسلة الغذائية.وختم عبدالله بدعوة الحكومة إلى إعطاء هذا الملف أولوية قصوى ضمن التعيينات الجارية، مؤكدًا أن سلامة الغذاء لا تقل أهمية عن سلامة الدواء، ويجب التعامل معها بنفس الجدية والمسؤولية.الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، تقوم بوضع القوانين واللوائح الخاصة بسلامة الغذاء، والإشراف على تطبيقها في المنشآت الغذائية.