نقابات العمال تدعو إلى رفع الأجور وتلوّح بتحركات احتجاجية

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عقد للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري برئاسة ، حيث استهل الاجتماع بالتوقف عند عدد من الوطنية والنقابية، مقدمين التعازي بوفاة الفنان وأهالي ضحايا انفجار مرفأ ، ومهنئين بعد أكثر من أربعين عاماً في الأسر دفاعاً عن قضايا الحرية.وناقش المجتمعون جدول الأعمال وأكدوا على ضرورة تصحيح الأجور وربطها بمؤشر الغلاء، مع إقرار زيادات فورية وعادلة تشمل جميع العمال والمستخدمين، إضافة إلى أهمية العمل على إقرار السلم المتحرك للأجور والتصريح بها للضمان الاجتماعي. كما نددوا بالزيادة الأخيرة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، خاصة على المتقاعدين، مطالبين بعدم تحميلهم أعباء إضافية.ودعوا إلى تفعيل المجالس التحكيمية العمالية في جميع المحافظات وضمان تمثيل النقابات المستقلة فيها، وأدانوا الضرائب المفروضة على المحروقات، مطالبين بالكشف عن المبالغ المحصلة منها نظراً لتأثيرها المباشر في رفع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الاستهلاكية. كما رفضوا الفوضى في تسعير اشتراكات مولدات الكهرباء ودعوا إلى وضع تسعيرة عادلة تحمي المستهلكين.وشدد المجتمعون على أن السياسات الاقتصادية والضريبية المعتمدة من الحكومة تؤدي إلى إفقار اللبنانيين وزيادة الأعباء عليهم، داعين النقابات والقوى الاجتماعية والمدنية إلى تنظيم تحركات شعبية سلمية في الشارع لمواجهة هذه السياسات، مؤكّدين أن سيكون في طليعة هذه التحركات دفاعاً عن حقوق العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود.