الخازن: بري يواكب الاتصالات لتجنّب منزلقات خطيرة

اعتبر الوزير السابق أن تصريحات عشية جلسة تعكس مجدداً دوره المحوري رغم التعقيدات السياسية الراهنة.

Advertisement

وأشار في بيان إلى أن ، بواقعيته المعتادة، لا ينكر صعوبة المرحلة ولا يخفي تشاؤمه بشأن الخلافات الداخلية والخارجية المتعلقة بسلاح " " وكيفية طرحها في المجلس، لكنه يظل، كعادته، يترك الباب مفتوحاً أمام أي مبادرة قد تعزز الاستقرار وتخفف حدة الانقسام.



وأوضح أن ما يميز موقف بري هذه المرة هو توازنه بين الحذر والانفتاح، بين تمسكه بالثوابت الوطنية وحرصه على حماية صيغة العيش المشترك، واستعداده للمشاركة في نقاش هادئ وجاد يؤدي إلى تفاهم شامل. ورغم المؤشرات السلبية، يؤمن بري بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتفادي الانفجار، وأن معالجة الملفات الحساسة يجب أن تتم بروح المسؤولية الوطنية وليس بلغة التحدي والمزايدات.



وختم بالقول إن كلام بري يُعد دعوة غير مباشرة لجميع الأطراف لخفض سقف التوتر وفتح المجال أمام الاتصالات الجارية، التي يبدو أنه يشرف عليها أو يواكبها، من أجل التوصل إلى صيغة تحفظ البلاد من الانزلاق إلى مخاطر كبيرة وتحافظ على ما تبقى من .