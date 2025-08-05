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لبنان

الخازن: بري يواكب الاتصالات لتجنّب منزلقات خطيرة

Lebanon 24
05-08-2025 | 03:24
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اعتبر الوزير السابق وديع الخازن أن تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية جلسة مجلس الوزراء تعكس مجدداً دوره المحوري رغم التعقيدات السياسية الراهنة.
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وأشار في بيان إلى أن بري، بواقعيته المعتادة، لا ينكر صعوبة المرحلة ولا يخفي تشاؤمه بشأن الخلافات الداخلية والخارجية المتعلقة بسلاح "حزب الله" وكيفية طرحها في المجلس، لكنه يظل، كعادته، يترك الباب مفتوحاً أمام أي مبادرة قد تعزز الاستقرار وتخفف حدة الانقسام.

وأوضح الخازن أن ما يميز موقف بري هذه المرة هو توازنه بين الحذر والانفتاح، بين تمسكه بالثوابت الوطنية وحرصه على حماية صيغة العيش المشترك، واستعداده للمشاركة في نقاش هادئ وجاد يؤدي إلى تفاهم شامل. ورغم المؤشرات السلبية، يؤمن بري بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتفادي الانفجار، وأن معالجة الملفات الحساسة يجب أن تتم بروح المسؤولية الوطنية وليس بلغة التحدي والمزايدات.

وختم بالقول إن كلام بري يُعد دعوة غير مباشرة لجميع الأطراف لخفض سقف التوتر وفتح المجال أمام الاتصالات الجارية، التي يبدو أنه يشرف عليها أو يواكبها، من أجل التوصل إلى صيغة تحفظ البلاد من الانزلاق إلى مخاطر كبيرة وتحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة.
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