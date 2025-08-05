السلاح الفلسطيني على الطاولة ايضاً.. وانتظار للسفير الجديد

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شدد مصدر حكومي عبر " " على ان واضحة ومصرة على قرار حصرية السلاح بيد القوى الشرعية وهي، وان قررت بحث موضوع سلاح على طاولة ، الا انها كانت قد وضعت في السابق جدولاً زمنياً واضحاً لسلاح الفصائل داخل المخيمات، الا ان الكثير من العوائق حالت دون تنفيذه، على الرغم من موافقة على هذا الموضوع.ولفت المصدر الى ان هذا الملف سيكون من اول الملفات المعروضة على السفير الفلسطيني الجديد فور تعيينه واستلامه لمهامه. وعليه فان هذا القرار سيعود الى سكة التطبيق وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع في خلال زيارته الأخيرة لبيروت.