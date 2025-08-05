إطلاق نار في طورا – العباسية يودي بحياة شاب عشريني

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قضى الشاب أ.ن.خ. من بلدة ، متأثرًا بإصابته بعد تعرّضه لإطلاق نار من مجهولين في محلة طريق طورا – العباسية، حيث أُصيب بعدّة طلقات نارية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.وقد باشرت مخابرات الجيش والقوى الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين.