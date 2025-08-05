سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك

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استقبل الدكتور في مكتبه في – ، وفدًا من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، ضمّ رئيسة الدكتورة سوزان كسّاب، والمديرة العامة الدكتورة ستناي ، ومدير التواصل والنشر إلياس قطّار، ورئيسة قسم والموارد البشرية رلى كيلادجيان.واستعرض الوفد تطوّر أعمال المجلس ودوره في تعزيز إنتاج المعرفة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية على الصعيدين العربي والعالمي، وبحث مع الوزير إمكانيات التعاون بين الجانبين لتعزيز هذه الجهود.كما تناول اللقاء إمكانية تنظيم نشاطات علمية مشتركة في مقر المكتبة الوطنية، تجمع باحثين وباحثات من المنطقة والعالم.وقد شكر أعضاء الوفد الوزير سلامة على دعمه المستمر للمجلس، مشيدين بإسهامه الفكري البارز، لا سيما محاضرته خلال المؤتمر الثالث للمجلس، والتي جُمعت في كتاب تحت عنوان: "العطش إلى الدولة والريبة منها".