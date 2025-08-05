Advertisement

لبنان

سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1400833-638899922033050938.png
Doc-P-1400833-638899922033050938.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنيةالصنائع، وفدًا من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، ضمّ رئيسة مجلس الأمناء الدكتورة إليزابيث سوزان كسّاب، والمديرة العامة الدكتورة ستناي شامي، ومدير التواصل والنشر إلياس قطّار، ورئيسة قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية رلى كيلادجيان.
Advertisement

واستعرض الوفد تطوّر أعمال المجلس ودوره في تعزيز إنتاج المعرفة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية على الصعيدين العربي والعالمي، وبحث مع الوزير إمكانيات التعاون بين الجانبين لتعزيز هذه الجهود.

كما تناول اللقاء إمكانية تنظيم نشاطات علمية مشتركة في مقر المكتبة الوطنية، تجمع باحثين وباحثات من المنطقة والعالم.

وقد شكر أعضاء الوفد الوزير سلامة على دعمه المستمر للمجلس، مشيدين بإسهامه الفكري البارز، لا سيما محاضرته خلال المؤتمر الثالث للمجلس، والتي جُمعت في كتاب تحت عنوان: "العطش إلى الدولة والريبة منها".
مواضيع ذات صلة
مرقص بحث مع وفد "تيك توك" سبل التعاون لحماية المستخدمين
lebanon 24
05/08/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تمام سلام استقبل وفد جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت لبحث الشؤون البيروتية
lebanon 24
05/08/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس استقبل وفد "المجلس الاسلامي العلوي"
lebanon 24
05/08/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل نواب "التغيير" وبحث معهم المستجدات الراهنة
lebanon 24
05/08/2025 14:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:30 | 2025-08-05
07:47 | 2025-08-05
07:47 | 2025-08-05
07:46 | 2025-08-05
07:38 | 2025-08-05
07:37 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24