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لبنان

ستريدا جعجع: اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:17
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كتبت النائبة ستريدا جعجع على صفحاتها الرسميّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي:
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"اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، اليوم يجب احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه، اليوم لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

اليوم الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

اليوم مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها، لا سيما في مجال الأمن والدفاع الوطني.

اليوم علينا جميعاً أن ندرك حجم المسؤوليّة الملقاة على كاهلنا وحجم التداعيات والأخطار التي تحدّق بمستقبل بلادنا وشعبنا... اليوم جل ما يجب علينا القيام به هو احترام أنفسنا كدولة لها دستور وقوانين ومؤسسات دستوريّة".
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