للطلاب الراغبين بالدراسة في بريطانيا.. إليكم هذا البيان

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أعلنت السفارة في بيان فتح باب تقديم طلبات منح "تشيفنينغ" الجامعية للدراسات العليا للعام الدراسي 2027-2026. تقدّم الطلبات عبر فقط على موقع: www.chevening.org/apply. آخر مهلة لتقديم الطلبات 7 تشرين الأول 2025. البرنامج متاح للبنانيين كما (الفلسطينيين المقيمين في لبنان). على الراغبين، تقديم طلباتهم عبر الموقع ضمن فئة .تقدم المنحة الدعم المالي الكامل لمن يرغب الحصول على الماجستير في أكثر من 150 جامعة في المتحدة والتي تتضمن أيضاً الوصول إلى مجموعة حصرية واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية. يمكنكم الاطلاع على الشروط والمعايير على الرابط التالي Who can apply? | Chevening.تُعطى منح "تشيفنينغ" الدراسية لقادة ومختلف الأفراد الذين يظهرون مهارات قوية في القيادة والتواصل. على هؤلاء أن يظهروا الالتزام ويتمتعوا بالمهارات اللازمة لتحقيق تغيير إيجابي في مجال تخصصهم و/أو مجتمعهم، فيثبتوا مدى أهمية حصولهم على الماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة في تحقيق هذا التغيير عند عودتهم إلى وطنهم.في السياق، قالت القائمة بالأعمال فيكتوريا دن: "في كل عام، يلتحق قادة المستقبل واللبنانيون الملهمون بجامعات رائدة عالميًا في المملكة المتحدة من خلال منحة تشيفنينغ المرموقة. إذا استطعتم إظهار مهارات قيادية وتأثير وتواصل متميزة، فإنني أشجعكم على تقديم طلباتكم اليوم. في لبنان، يلهمنا تفاني وعزيمة جمعية خريجي منح تشيفنينج الذين يساهمون، كلٌ في مجاله، في بناء لبنان الذي يطمحون إليه."يتضمن برنامج لبنان "منحة ريبيكا دايكس" التي أوجدتها السفارة البريطانية في لبنان عام 2017 وهي متاحة للبنانية كما (لفلسطينية مقيمة في لبنان) لمتابعة دراستها العليا في المملكة المتحدة في المجالات المتعلقة بدراسات الجندر والسلام والنزاعات والتنمية وحقوق الإنسان واللاجئين والهجرة واختصاصات مشابهة. يتم اختيار المرشحة من قبل السفارة عند حصولها على المنحة.للعام الخامس على التوالي، سيتم تقديم منحة Chevening - Siren Associates شريكنا المحلي، للبناني أو (فلسطيني مقيم في لبنان) عند تقديم الطلب، للحصول على الماجستير في الحوكمة والتنمية الدولية أو حقوق الإنسان أو الإدارة المالية العامة أو الإدارة العامة في واحدة من أفضل 20 جامعة في المملكة المتحدة. وسيتم اختيار المرشح من قبل شريكنا Siren.وقالت السفارة انه "للسنة الثانية على التوالي، سيتم تقديم ثلاث منح لـ Raffy Manoukian-Chevening شريكنا المحلّي، للبنانيين أو (فلسطينيين مقيمين في لبنان) عند تقديم الطلب، للحصول على الماجستير في علم البيانات أوعلوم الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي في واحدة من أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة. وسيتم اختيار المرشّح من قبل السيّد رافي مانوكيان.تضم شبكة خرّيجي تشيفنينغ في لبنان أكثر من 250 خرّيجًا يعملون في مجالات عدة منها: الجندر وحقوق الانسان والحكم الجيّد وحالات الطوارئ الانسانية والاقتصاد والصحة وغيرها".للمزيد من المعلومات حول الشروط والمعايير يرجى الاطلاع على www.chevening.org/scholarships. كما يمكنكم التواصل مع السفارة البريطانية في لبنان على ukinlebanon@fcdo.gov.uk.