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لبنان
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط يتعلّق بتعديل رحلات
Lebanon 24
05-08-2025
|
05:56
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صدر عن
شركة طيران الشرق الأوسط
البيان التالي:
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تعلن شركة
طيران الشرق الأوسط
– الخطوط الجوية
اللبنانية
، عن تعديل بعض جدول رحلاتها ليومي 8 و9 آب وذلك لاسباب تشغيلية
من باريس
وميلانو واسطنبول ولارنكا وأبو ظبي وجدة، وإليها.
وتشمل هذه التعديلات الرحلات من المدن التالية وإليها:
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في المقصورة عينها من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها.
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