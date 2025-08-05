بيان جديد من طيران الشرق الأوسط يتعلّق بتعديل رحلات

صدر عن البيان التالي:

Advertisement

تعلن شركة – الخطوط الجوية ، عن تعديل بعض جدول رحلاتها ليومي 8 و9 آب وذلك لاسباب تشغيلية وميلانو واسطنبول ولارنكا وأبو ظبي وجدة، وإليها.

وتشمل هذه التعديلات الرحلات من المدن التالية وإليها:

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في المقصورة عينها من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها.