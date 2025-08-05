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لبنان

بيان جديد من طيران الشرق الأوسط يتعلّق بتعديل رحلات

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:56
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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
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تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن تعديل بعض جدول رحلاتها ليومي 8 و9 آب وذلك لاسباب تشغيلية من باريس وميلانو واسطنبول ولارنكا وأبو ظبي وجدة، وإليها.
 
وتشمل هذه التعديلات الرحلات من المدن التالية وإليها: 
 
 
 
 
 
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في المقصورة عينها من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها.
 
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