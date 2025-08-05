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لبنان

دمّرتها إسرائيل.. إعادة تأهيل محطة مياه في الجنوب

Lebanon 24
05-08-2025 | 06:06
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إنجاز إعادة بناء وتأهيل محطة "صف الهوا" ونظام الضخ والتخزين المرتبط بها، بالشراكة مع "اليونيسف".
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وكانت المحطة قد دُمّرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وهي تضخ المياه إلى خزانين بسعتي 2000 و500 متر مكعب يغذيان بنت جبيل والقرى على خطي بنت جبيل وعين إبل.
 
وشملت الأعمال ربط المحطة بالخزان الكبير (2000 متر مكعب) وإعادة بناء الخزان الرئيسي (500 متر مكعب)، وتركيب 3 مضخات جديدة وصيانة 4 مضخات قديمة، وتحديث لوحات وأنظمة التحكم وإنشاء غرفة تحكم جديدة، إضافة إلى تأهيل المنشآت الخرسانية والتمديدات الكهربائية والميكانيكية.
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