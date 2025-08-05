دمّرتها إسرائيل.. إعادة تأهيل محطة مياه في الجنوب

أعلنت إنجاز إعادة بناء وتأهيل محطة "صف الهوا" ونظام الضخ والتخزين المرتبط بها، بالشراكة مع " ".

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وكانت المحطة قد دُمّرت خلال العدوان الأخير، وهي تضخ المياه إلى خزانين بسعتي 2000 و500 متر مكعب يغذيان والقرى على خطي بنت وعين إبل.

وشملت الأعمال ربط المحطة بالخزان الكبير (2000 متر مكعب) وإعادة بناء الخزان (500 متر مكعب)، وتركيب 3 مضخات جديدة وصيانة 4 مضخات قديمة، وتحديث لوحات وأنظمة التحكم وإنشاء غرفة تحكم جديدة، إضافة إلى تأهيل المنشآت الخرسانية والتمديدات الكهربائية والميكانيكية.