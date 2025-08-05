تعاون بين الدفاع المدني والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الجهوزية

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استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد مدير برامج المتعلقة بالهجرة والحدود في المنظمة الدولية للهجرة Arthur LANGOUET، في لقاء تعارف عُرضت خلاله برامج المنظمة في لدعم الاستجابة للطوارئ. وأبدى استعداداً لمواصلة التعاون عبر تزويد مراكز الدفاع المدني الحدودية بتجهيزات متخصصة، مع الإشارة إلى تعاون سابق مثمر. ، ثمّن فرح الشراكة مؤكداً أهميتها لتطوير قدرات المديرية ورفع فعالية الاستجابة، خصوصاً في المناطق الحدودية.