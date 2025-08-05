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لبنان
تعاون بين الدفاع المدني والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الجهوزية
Lebanon 24
05-08-2025
|
07:46
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استقبل
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد
نبيل فرح
مدير برامج
الحوكمة
المتعلقة بالهجرة والحدود في المنظمة الدولية للهجرة Arthur LANGOUET، في لقاء تعارف عُرضت خلاله برامج المنظمة في
لبنان
لدعم الاستجابة للطوارئ. وأبدى
ممثل المنظمة
استعداداً لمواصلة التعاون عبر تزويد مراكز الدفاع المدني الحدودية بتجهيزات متخصصة، مع الإشارة إلى تعاون سابق مثمر.
من جهته
، ثمّن فرح الشراكة مؤكداً أهميتها لتطوير قدرات المديرية ورفع فعالية الاستجابة، خصوصاً في المناطق الحدودية.
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