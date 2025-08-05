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لبنان

"الريجي" تداهم مستودعات تهريب تبغ في الحدت وبعبدا

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:47
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان "مواصلة جهودها لمكافحة المصنوعات التبغي المهربة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي الحدت وبعبدا، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر.
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وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
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