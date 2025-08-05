"الريجي" تداهم مستودعات تهريب تبغ في الحدت وبعبدا

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، في بيان "مواصلة جهودها لمكافحة المصنوعات التبغي المهربة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي وبعبدا، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر.وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص".