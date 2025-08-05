رئيس USEK زار مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي في حلبا

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زار رئيس جامعة الروح – الكسليك (USEK) الأب الدكتور مكرزل، يرافقه رئيس الجمعية الطبية الدكتور نصر، مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي في حلبا – ، حيث كان في استقبالهما رئيس الدكتور اليوسف، إلى جانب عدد من الأطباء ومسؤولي الأقسام والمنسقين.وجال الوفد في أقسام المستشفى، واطّلع على الخدمات الصحية والتقنيات الطبية الحديثة المعتمدة فيه.وأثنى الأب مكرزل خلال الزيارة على المستوى المتقدم للمركز، وقال:"ما شاهدته هنا ليس مجرد مستشفى، بل واحة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى. لقد لمسنا تطورا لافتا في مختلف الأقسام، وخدمات طبية عالية الجودة تؤكد عراقة هذا الصرح وسعيه الدائم لتقديم الأفضل لخدمة الإنسان والمريض".وهنّأ مكرزل الدكتور اليوسف على جهوده اللافتة، مشددا على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في سبيل دعم القطاع الصحي في مختلف المناطق".كما نوّه بالصورة اللبنانية الجامعة التي تجسدها عكار من خلال صيغة العيش الواحد.، قال الدكتور جورج نصر: "ما شاهدناه اليوم يبعث على الفخر. الدكتور اليوسف يقود مسيرة تنموية صحية راقية تعزّز فرص المواطنين في المناطق الريفية للتمسك بأرضهم والبقاء في مناطقهم بكرامة".بدوره، أكد الدكتور سعود اليوسف "أنّ المركز مفتوح دوما لأي تعاون أو شراكة تهدف إلى خدمة الإنسان، وأن العمل مستمر لتحقيق الأفضل طبيا وإنسانيا" .