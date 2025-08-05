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لبنان

سلامة التقى مدير مكتب اليونسكو الاقليمي

Lebanon 24
05-08-2025 | 09:43
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بحث وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مع مدير  مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت باولو فونتاني، وفي حضور مسؤول اول للمشاريع  الثقافية في المنظمة جوزيف كريدي عددا من المشاريع التي سبق وان تم بحثها في إجتماعات سابقة مع الوزير سلامة .
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وقال فونتاني اثر اللقاء:"كان لقاء مثمرا ناقشنا خلاله البدء بالتعاون  مع الوزارة باعادة احياء التياترو الكبير  في بيروت ، كما تطرقنا الى وضع المواقع الأثرية التي تضررت  في لبنان جراء حرب 2024 بناء على التقرير  الذي اطلعناه عليه والذي نشرته بعثة اليونسكو  التي تترأس لجنة تقييم الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية".
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