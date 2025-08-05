سلامة التقى مدير مكتب اليونسكو الاقليمي

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بحث الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مع مدير الاقليمي في باولو فونتاني، وفي حضور مسؤول اول للمشاريع الثقافية في المنظمة عددا من المشاريع التي سبق وان تم بحثها في إجتماعات سابقة مع الوزير سلامة .وقال فونتاني اثر اللقاء:"كان لقاء مثمرا ناقشنا خلاله البدء بالتعاون مع الوزارة باعادة احياء التياترو الكبير في بيروت ، كما تطرقنا الى وضع المواقع الأثرية التي تضررت في جراء حرب 2024 بناء على التقرير الذي اطلعناه عليه والذي نشرته بعثة اليونسكو التي تترأس لجنة تقييم الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية".