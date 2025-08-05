كيف علّقت أوساط مُقرّبة من "حزب الله" على بند سحب السلاح؟

قالت أوساط مقربة من " " إنه "سيتم تحديد الموقف من الموضوع الحكومي بناء على ما سينتج عن مناقشة بند حصرية السلاح".

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وأضافت لـ" عربية" أن " بحاجة لعناصر قوة في ضوء التغيرات الكبيرة التي فرضتها في المنطقة".

وتابعت: "التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يؤخذ بها"، مشيرة إلى أنه "لا ضمانات أميركية أو موافقة إسرائيلية على الورقة ".

وقالت الأوساط: "نتفق مع رئيس الجمهورية في أولويات وقف الاعتداءات والانسحاب وإطلاق الأسرى ومناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني".

وثمنت الأوساط "حرص على رفض الزج بالبلاد في أي قرار قد يؤدي إلى الفوضى".

واعتبرت أن "موضوع السلاح لا يمكن مقاربته إلا بمنطق الحوار بعيدا عن الصدام".