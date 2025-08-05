اعتبارًا من يوم غد حتى الأحد... هذا ما سيحصل في صيدا

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بتواريخ 8،7،6، و9-08-2025، سيقام مهرجان في مدينة ، بالقرب من ميناء الصيّادين (رصيف المرفأ القديم) اعتباراً من الساعة 18،00 وحتى الانتهاء من كل يوم.لذلك، واعتبارًا من الساعة 08،00 صباح يوم الأربعاء 06-08-2025 وحتى 10-08-2025، يمنع وقوف السيارات على المسلك الممتد من الزعتري وصولاً إلى مدخل مرفأ صيدا (مدخل الأمن العام).يرجى من المواطنين أخذ والتقيّد بإرشادات عناصر وتوجيهاتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.