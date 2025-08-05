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لبنان

اعتبارًا من يوم غد حتى الأحد... هذا ما سيحصل في صيدا

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:35
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 
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بتواريخ 8،7،6، و9-08-2025، سيقام مهرجان في مدينة صيدا، بالقرب من ميناء الصيّادين (رصيف المرفأ القديم) اعتباراً من الساعة 18،00 وحتى الانتهاء من كل يوم.

لذلك، واعتبارًا من الساعة 08،00 صباح يوم الأربعاء 06-08-2025 وحتى صباح الأحد 10-08-2025، يمنع وقوف السيارات على المسلك الغربي الممتد من جامع الزعتري وصولاً إلى مدخل مرفأ صيدا (مدخل الأمن العام).

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.
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