سلام يعلن تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة

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وقال سلام بعد جلسة أنّ "في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:



أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية"، و"اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً".

تابع سلام: "ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على "ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن "سلامة أراضي وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً" حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على "حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق ".





أكمل: "ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".





اضاف سلام: "د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ""نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان"، على ان تكون "القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان".



تابع: "ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل "تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل" وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:



1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.



2- تكليف وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها".

طبقا لما اورده"" ليل امس، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن استكمال النقاش في ملف حصر السلاح يوم الخميس المقبل وعن تشكيل لجنة لحصر السلح واعداد خطة من قبل الجيش.