بالصورة... إليكم هوية المستهدف في بريتال

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استشهد الحج حسام غراب، ابن بلدة البقاعية، في الغارة التي استهدفت سيارة من نوع "رانج" عند مفرق في .وأفيد بأن غراب هو عنصر في وحدة 1900 التابعة لـ " "، وفق ما افادت مندوبة " ".