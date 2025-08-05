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لبنان

بالصورة... إليكم هوية المستهدف في بريتال

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:01
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استشهد الحج حسام غراب، ابن بلدة زيتا البقاعية، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة من نوع "رانج" عند مفرق بريتال في البقاع.
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وأفيد بأن غراب هو عنصر في وحدة 1900 التابعة لـ "حزب الله"، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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