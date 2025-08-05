المفتي قبلان: السيادة شراكة بين الجيش والشعب والمقاومة!

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حذر المفتي من مغبة المسّ بالمقاومة أو السلم الأهلي، مؤكداً أن السيادة الوطنية لا تُجزّأ، وأن "أكبر من توقيع يخدم ".وفي بيان له، شدد قبلان على أن حماية السلم الأهلي تمرّ عبر دعم القوة الوطنية السيادية وتعزيزها، لا عبر تطويقها أو تمزيقها. واعتبر أن هي من "استردّت لبنان" في وقت كان البعض "جزءاً من "، وآخرون مشغولون بـ"السياحة والترفيه".وقال إن الحكومة ليست سوقاً للبضائع الأميركية أو الإقليمية، بل مسؤولية وطنية، محذراً من أي مغامرات قد تضع لبنان في قلب المجهول. وأضاف أن من يحمل وطنه في حقيبة سفر لا يحق له التحدّث عن السيادة، وأن من تلطّخ تاريخه بالعمالة لإسرائيل وقتال ، "هو آخر من يحق له الكلام عن السلاح والسيادة".ورأى قبلان أن السيادة الحقيقية ترتكز إلى "الجيش والشعب والمقاومة"، مشدداً على أن من يطعن بهذه المعادلة، "يطعن لبنان نفسه".كما اعتبر أن الجيش اللبناني هو "شريك المقاومة ورفيق سلاحها وتضحياتها، وفوق المغامرات السياسية القذرة"، مضيفاً أن ما سماهم "جماعة السلطوي الجدد" يغامرون بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي.وختم قبلان تحذيره بالقول: "حذار من 17 أيار جديد، لأن البلد بارود، وإطفاؤه بالبنزين يضع لبنان كله في قلب النار".