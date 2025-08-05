وزير الصحة: لننتظر نتائج جلسة الخميس.. وخروجنا ليس انسحاباً من الحكومة

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أكد ركان في تصريح لقناة " " أن داخل جلسة الحكومة اليوم جرى بـ"خلفية منفتحة"، مشددًا على ضرورة الأخذ برأي في ملفات حساسة كهذه.وعن مشاركته في الجلسة المقبلة الخميس، قال ناصر الدين: "دعونا لا نستبق الأمور، وكما قلنا اليوم، لننتظر لنبني على الشيء مقتضاه".وكان ناصر الدين قد غادر الجلسة إلى جانب وزيرة ، في خطوة فُسّرت على أنها اعتراض على مسار النقاش، لكنها لا تعني الخروج من الحكومة.