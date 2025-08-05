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لبنان
وزير الصحة: لننتظر نتائج جلسة الخميس.. وخروجنا ليس انسحاباً من الحكومة
Lebanon 24
05-08-2025
|
17:01
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أكد
وزير الصحة
ركان
ناصر الدين
في تصريح لقناة "
المنار
" أن
النقاش
داخل جلسة الحكومة اليوم جرى بـ"خلفية منفتحة"، مشددًا على ضرورة الأخذ برأي
الثنائي
الشيعي
في ملفات حساسة كهذه.
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وعن مشاركته في الجلسة المقبلة الخميس، قال ناصر الدين: "دعونا لا نستبق الأمور، وكما قلنا اليوم، لننتظر لنبني على الشيء مقتضاه".
وكان ناصر الدين قد غادر الجلسة إلى جانب وزيرة
الشؤون الاجتماعية
تمارا الزين
، في خطوة فُسّرت على أنها اعتراض على مسار النقاش، لكنها لا تعني الخروج من الحكومة.
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