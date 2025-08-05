Advertisement

لبنان

وزير الصحة: لننتظر نتائج جلسة الخميس.. وخروجنا ليس انسحاباً من الحكومة

Lebanon 24
05-08-2025 | 17:01
A-
A+
Doc-P-1401129-638900354195252443.jpeg
Doc-P-1401129-638900354195252443.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين في تصريح لقناة "المنار" أن النقاش داخل جلسة الحكومة اليوم جرى بـ"خلفية منفتحة"، مشددًا على ضرورة الأخذ برأي الثنائي الشيعي في ملفات حساسة كهذه.
Advertisement
وعن مشاركته في الجلسة المقبلة الخميس، قال ناصر الدين: "دعونا لا نستبق الأمور، وكما قلنا اليوم، لننتظر لنبني على الشيء مقتضاه".

وكان ناصر الدين قد غادر الجلسة إلى جانب وزيرة الشؤون الاجتماعية تمارا الزين، في خطوة فُسّرت على أنها اعتراض على مسار النقاش، لكنها لا تعني الخروج من الحكومة.
مواضيع ذات صلة
الـLBCI: من المقرر مبدئيًا أن تحضر وزيرة البيئة ووزير الصحة جلسة مجلس الوزراء الخميس
lebanon 24
06/08/2025 01:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيشارك وزيرا البيئة والصحة في جلسة الخميس؟
lebanon 24
06/08/2025 01:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين حول مشاركته في جلسة الخميس: دعونا لا نستبق الأمور وكما قلنا اليوم لننتظر على أن يبنى على الشيء مقتضاه
lebanon 24
06/08/2025 01:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب بعد جلسة فرعية "اللجان": ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب
lebanon 24
06/08/2025 01:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:08 | 2025-08-05
16:21 | 2025-08-05
15:43 | 2025-08-05
15:28 | 2025-08-05
15:14 | 2025-08-05
15:11 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24