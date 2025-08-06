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لبنان

حصرية السلاح في يد الدولة أُقرت والعين على جلسة الحكومة غدا وموقف "الثنائي الشيعي"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-08-2025 | 01:00
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أقرت الحكومة في جلسة مفصلية امس حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وقرَّرت تكليف الجيش  وضع خطة لحصر السلاح فقط بيد القوى المحلية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وشرطة بلدية فقط، وذلك قبل 31 من الشهر الجاري، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
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وبعد الجلسة، انطلقت حركة مشاورات واسعة لشرح ما حصل، والموقف المتعين اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الاستكمالية غداً، وعما اذا كان وزيرا "الثنائي الشيعي" سيشاركان في الجلسة ام لا. بالتوازي انطلقت مشاورات بين "الثنائي الشيعي"لاتخاذ قرار بشأن جلسة الخميس من جهة، وكيفية الردّ على القرار الحكومي الصادر امس من جهة ثانية.
وفيما قرّر مجلس الوزراء استكمال البحث في "الورقة الأميركية"خلال جلسة تعقد غداً، افادت المعلومات ان الموفد الرئاسي الاميركي توم برّاك لن يعود إلى لبنان وأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، وسيُكلّف فريق السفارة الأميركية في بيروت بمتابعة التنسيق مع الدولة اللبنانية تحت إشرافها، وهي لن تزور لبنان قبل انتهاء إجازتها، إلا في حال حصول طارئ يستدعي مجيئها".
وتساءلت أوساط سياسية مؤيدة لـ" حزب الله" عمّا اذا كانت قرارات مجلس الوزراء تندرج في إطار حل يحقق الاستقرار، أم انّها تأتي في سياق أخذ البلد إلى مشكلة جديدة سترتب تداعيات سلبية".
وقالت "انّ اعلان مجلس الوزراء عن تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح قبل نهاية السنة الحالية يحاكي بالدرجة الأولى الضغوط الخارجية على لبنان، لكن ليس معروفاً كيف يمكن للحكومة التقيّد بهذه المهلة ما دام الطرف الآخر المعني بها غير موافق عليها".
ولفتت "إلى انّ موقف الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي أكّد انّ مسألة المقاومة هي ميثاقية ولا تُحسم بالتصويت، استبق قرارات مجلس الوزراء، ومهّد لرفض التجاوب معها". وحذّرت من استدراج الجيش إلى مشكلة مع "حزب الله"، خصوصاً بعد تكليفه إنجاز خطة تطبيقية لحصر السلاح وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، والتي سيليها على الأرجح تكليفه تنفيذها.
وأشارت الاوساط إلى انّ الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بريتال عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء يشكّل تحدّياً وإحراجاً للحكومة التي قرّرت سحب السلاح، فيما هي عاجزة عن حماية لبنان وشعبه.
اوساط مراقبة قالت"إنّ مجلس الوزراء أرجأ المشكلة، ولكن الاستحقاق باقٍ، ولا حل في الأفق بعدما برزت المواقف على حقيقتها وفي شكل واضح، وقد توّجها موقف "حزب الله" الذي عبّر عنه الشيخ نعيم قاسم. وستكون العقدة هي فقدان الأمل في الحوار الموعود، الذي أخذه رئيس الجمهورية جوزاف عون على عاتقه، فيما سيواجه الجميع مستوى عالياً جداً من الضغط الخارجي على لبنان، سواء من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها أو من جانب إسرائيل".
المصدر: لبنان 24
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