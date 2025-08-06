وزير العدل: السلاح لم يحمِ لبنان منذ العام 2000 بل جر البلاد الى حروب

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شدد وزير العدل على "أهمية حصر السلاح بيد "، مشيرا إلى أن "السلاح جر البلاد الى حروب عدة".وقال ، في مقابلة مع " عربية": "موضوع حصر السلاح في يد الدولة لا يرتبط بالخارج فقط، ولكنه يرتبط ببناء الدولة التي تحتاج حصرية القوة لتكون مكتملة الأوصاف".ورأى أن "السلاح لم يحمِ منذ العام 2000 بل جر البلاد الى حروب ولم يحقق توازن الرعب وترتبت عليه نتائج تدميرية على لبنان".وشدد على أنه "يجب على " " أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يمكن له أن يبقى عائقا امام بناء الدولة، ولا يجب على أي طرف أن يكون حاجزا أمام ذلك".