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لبنان

وزير العدل: السلاح لم يحمِ لبنان منذ العام 2000 بل جر البلاد الى حروب

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:45
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شدد وزير العدل عادل نصار على "أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "السلاح جر البلاد الى حروب عدة".
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وقال ، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "موضوع حصر السلاح في يد الدولة لا يرتبط بالخارج فقط، ولكنه يرتبط ببناء الدولة اللبنانية التي تحتاج حصرية القوة لتكون مكتملة الأوصاف".

ورأى أن "السلاح لم يحمِ لبنان منذ العام 2000 بل جر البلاد الى حروب ولم يحقق توازن الرعب وترتبت عليه نتائج تدميرية على لبنان".

وشدد على أنه "يجب على "حزب الله" أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يمكن له أن يبقى عائقا امام بناء الدولة، ولا يجب على أي طرف أن يكون حاجزا أمام ذلك".
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