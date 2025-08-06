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لبنان

أسعد درغام عن تسليم السلاح: القرارات لا تزال ضبابية

Lebanon 24
06-08-2025 | 02:59
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اعتبر النائب اسعد درغام أنه "في موضوع تسليم السلاح ما كتب قد كتب وبالتالي لن تؤدي المواقف العالية النبرة الى أي نتيجة".
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ورأى في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "الحكومة لم تكن واضحة أمس لناحية قرار حصر السلاح بيد الدولة ، والقرارات لا تزال ضبابية".

وقال: "وصلنا الى وصلنا اليه اليوم بسبب قرار الحزب بخوض حرب اسناد غزة، وما تأتّى عن ذلك من تداعيات كارثية على الحزب ولبنان".

وشدد على أن "المطلوب من حزب الله، التصرف بواقعية وحكمة لأننا اليوم نستطيع أن نحصّل ثمن تسليم السلاح عبر انسحاب اسرائيل وتحرير الأسرى"، متخوّفا من "تدحرج الأمور في حال استمرار المراوحة".

و أكد أنّ "اليوم أفضل من الغد في تنفيذ حصرية الدولة للسلاح، وموازين القوى الموجودة والالتفاف اللبناني الموجود حول أهمية هذا الأمر لا تصبّ لمصلحة بقاء السلاح أو لمصلحة الحزب"، مؤكدا أنه "ليس المطلوب التصادم بين الجيش والحزب، ولا خيار أمام الجميع اليوم سوى تسليم السلاح بصورة سلمية وعدم الذهاب الى مواجهة داخلية".ز 

وختم:" لو التزم حزب الله استراتيجية دفاعية وورقة التفاهم بينه وبين التيار ، لكنا قد تجنّبنا كل ما حصل. عملية تسليم السلاح أمر لا بد منه ، وكلّما كان التوقيت قريبا كلما استفاد لبنان من ذلك".
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