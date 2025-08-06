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لبنان
ما حقيقة تحذير السفارة الاميركية مواطنيها من السفر الى لبنان؟
Lebanon 24
06-08-2025
|
03:09
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نفت السفارة الاميركية في
لبنان
خبراً يفيد بأنها تحذر مواطنيها من السفر الى لبنان ودول اخرى في المنطقة بسبب تزايد المخاطر الامنية، وذلك بعدما تواصل معها فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام.
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وأكدت السفارة أن الخبر قديم، وانها "لم تصدر تحذيرا مماثلا في الآونة الاخيرة".
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