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لبنان
بعد جلسة الأمس.. مكي يوضح سبب تحفظه عن الجدول الزمني
Lebanon 24
06-08-2025
|
03:40
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أشار وزير التنمية الادارية فادي مكي الى أنه سجل تحفظه "ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة
مجلس الوزراء
تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال
النقاش
في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة".
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أضاف عبر منصة "إكس": "ينطلق موقفي من اقتناع راسخ بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط
سلطة الدولة
على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب
الإسرائيلي
من كل النقاط التي لا تزال تحتلها
إسرائيل
، وقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى".
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