بعد جلسة الأمس.. مكي يوضح سبب تحفظه عن الجدول الزمني

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أشار وزير التنمية الادارية فادي مكي الى أنه سجل تحفظه "ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة".أضاف عبر منصة "إكس": "ينطلق موقفي من اقتناع راسخ بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب من كل النقاط التي لا تزال تحتلها ، وقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى".