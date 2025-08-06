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لبنان

شارل عربيد: مياه الصهاريج ملوّثة.. لا تسكتوا عن المخالفات!

Lebanon 24
06-08-2025 | 08:45
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أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، أن جزءًا كبيرًا من المياه التي تباع للمواطنين عبر الصهاريج ملوّث، مالح، وغير صالح للاستعمال.
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وفي منشور له على منصة "اكس" قال عربيد: "‏في وقت يمرّ فيه لبنان بأزمة مياه خانقة، يجد المواطن نفسه مضطرًّا لشراء المياه من الصهاريج.

لكن الكارثة أن جزءًا كبيرًا من هذه المياه ملوّث، مالح، وغير صالح للاستعمال، ويُباع بأسعار باهظة... من دون أي رقابة أو التزام بالمعايير الصحية".

واضاف:" المطلوب من أصحاب الصهاريج: الالتزام ببيع مياه نظيفة مطابقة للمواصفات، فصحة الناس ليست سلعة."
 
كما دعا المعنيين الى القيام برقابة حقيقية ومحاسبة كل من يمارس الغش أو الإهمال، وتوجه الى المستهلكين قائلًا: "لا تتساهلوا، وأبلغوا عن أي مخالفة، وتوقفوا عن شراء المياه الملوّثة... صحتكم أمانة في أيديكم".

وختم:"الصحة لا تُشترى ولا تُعوَّض... والصمت عن الغش يمنحه فرصة للانتشار".
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