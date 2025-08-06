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لبنان
رجّي: قرار الحكومة حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء
Lebanon 24
06-08-2025
|
09:43
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كتب
وزير الخارجية
والمغتربين عبر حسابه على منصّة "إكس":
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"قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني. ونقول له وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح:
إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء".
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