رجّي: قرار الحكومة حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء

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"قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني. ونقول له وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح:



إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء".