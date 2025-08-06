في الأشرفية.. هذا ما فعلته "أمن الدولة"

صدر عن - والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

Advertisement

"نفذت لأمن الدولة – الأولى (الأشرفية) تدابير تتعلق بالحفاظ على الأمن البيئي، شملت تنظيم 48 محضراً قضائياً بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة، وتركيب أكثر من 120 فلتراً، بالتنسيق مع ، وبإشراف الاستئنافية في ، بهدف خفض الانبعاثات الضارة بالصحة العامة الناتجة من هذه المولدات".