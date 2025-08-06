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لبنان

في الأشرفية.. هذا ما فعلته "أمن الدولة"

Lebanon 24
06-08-2025 | 11:14
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 صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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"نفذت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب بيروت الأولى (الأشرفية) تدابير تتعلق بالحفاظ على الأمن البيئي، شملت تنظيم 48 محضراً قضائياً بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة، وتركيب أكثر من 120 فلتراً، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبإشراف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بهدف خفض الانبعاثات الضارة بالصحة العامة الناتجة من هذه المولدات".
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