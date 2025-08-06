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لبنان

إطلاق نار على أوتوستراد بعلبك.. إليكم ما فعله الجيش

Lebanon 24
06-08-2025 | 11:29
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ دورية من مخابرات الجيش أطلقت النار على سيارة من نوع "أف جي كروزر" في محلة النقطة الرابعة على أوتوستراد بعلبك، وذلك بعدما لم تمتثل لأوامر الحاجز.
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ويأتي هذا الأمر بعد استهداف الجيش، اليوم الأربعاء، لعدد من تجار المخدرات في منطقة الشراونة - بعلبك أبرزهم "ع.م.ز." الملقب بـ"أبو سلة".
 
 
وفي بيان لها، قالت قيادة الجيش: "بتاريخ 6/8/2025، أثناء ملاحقة الجيش سيارة بداخلها المطلوبون (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة" و(ع.ع.ز) الملقب بـ"السلطان" و(ف.ز) في منطقة الشراونة - بعلبك، وقع اشتباك بينهم وبين عناصر الجيش، ما أدى إلى مقتلهم، وهُم من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، كما أنهم مطلوبون لقتلهم عسكريين وارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، والسرقة والسلب بقوة السلاح".
 
أضافت: "لقد عمل المطلوبون على مدى سنوات على ترويج المخدرات وسمومها بشكل واسع في مناطق لبنانية مختلفة، مسببين انجرار الآلاف من الأفراد ولا سيما الشباب وراء الجريمة، كما أن الجيش نفذ سابقًا عدة عمليات دهم لتوقيفهم، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين".
 
وختم: "يُشار إلى أنه لا صحة للمعلومات حول استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو سكان المنطقة، أو وقوع اشتباكات بين الأهالي وبين الجيش".
 
 
 
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