قالت أوساط سياسيّة إنّ بيانيّ " " وحركة "أمل" بشأن قرار الحكومة حصر السلاح، يدّلان على أنّ هناك تنسيقاً بينهما، وتفاهماً بعدم التطرّق لموضوع نزع سلاح " " إلّا بعد العدوّ الإسرائيليّ باتّفاق وقف إطلاق النار، والإنسحاب من الأراضي المحتلّة.

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وأضافت الأوساط أنّ بيان "أمل" يستكمل بيان "الحزب"، ويُؤكّد أنّ لا خلاف أو تباين بينهما في ما يتعلّق ببند السلاح وورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك.