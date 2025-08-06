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لبنان

"حزب الله" و"أمل": تنسيق وتفاهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2025 | 11:47
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قالت أوساط سياسيّة إنّ بيانيّ "حزب الله" وحركة "أمل" بشأن قرار الحكومة حصر السلاح، يدّلان على أنّ هناك تنسيقاً بينهما، وتفاهماً بعدم التطرّق لموضوع نزع سلاح "المقاومة" إلّا بعد التزام العدوّ الإسرائيليّ باتّفاق وقف إطلاق النار، والإنسحاب من الأراضي المحتلّة.
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وأضافت الأوساط أنّ بيان "أمل" يستكمل بيان "الحزب"، ويُؤكّد أنّ لا خلاف أو تباين بينهما في ما يتعلّق ببند السلاح وورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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