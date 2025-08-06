آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء

قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، "العواصم المعنية بالملف اللبناني تلقت بإيجابية خبر إقرار بند حصر السلاح مع ترقب تطبيقه كي لا يبقى حبراً على ورق"، مشيرة إلى أنَّ "كل الخطوات التي سيقومُ بها ستكون تحت مراقبة دولية مباشرة".

Advertisement

وذكرت المعلومات أن إحدى تداعيات جلسة التي عُقدت، أمس الثلاثاء، والتي تم خلالها إقرار بند "حصر السلاح" هي عدم تلبية لطلب رئيس الجمهورية بحصول لقاء بينهما اليوم الأربعاء.

كذلك، أشارت المعلومات إلى أنَّ " عاتب ومستاء من رئيس الجمهورية بناء على عدم التزامه بما اتفقا عليه قبل الجلسة بأن يحال القرار الخميس الى الجيش من دون جدول زمني".

في الوقت نفسه، كشفت المعلومات أن رئيس الحكومة كان رأس الحربة في رفض تأجيل قرار البند، وأصرّ على طرحه وإقراره يوم الثلاثاء.