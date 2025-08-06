28
لبنان
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
06-08-2025
|
13:18
A-
A+
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، "العواصم المعنية بالملف اللبناني تلقت بإيجابية خبر إقرار بند حصر السلاح مع ترقب تطبيقه كي لا يبقى حبراً على ورق"، مشيرة إلى أنَّ "كل الخطوات التي سيقومُ بها
لبنان
ستكون تحت مراقبة دولية مباشرة".
وذكرت المعلومات أن إحدى تداعيات جلسة
مجلس الوزراء
التي عُقدت، أمس الثلاثاء، والتي تم خلالها إقرار بند "حصر السلاح" هي عدم تلبية
رئيس مجلس النواب نبيه بري
لطلب رئيس الجمهورية
جوزاف عون
بحصول لقاء بينهما اليوم الأربعاء.
كذلك، أشارت المعلومات إلى أنَّ "
حزب الله
عاتب ومستاء من رئيس الجمهورية بناء على عدم التزامه بما اتفقا عليه قبل الجلسة بأن يحال القرار الخميس الى الجيش من دون جدول زمني".
في الوقت نفسه، كشفت المعلومات أن رئيس الحكومة
نواف سلام
كان رأس الحربة في رفض تأجيل قرار البند، وأصرّ على طرحه وإقراره يوم الثلاثاء.
17:55 | 2025-08-06
نمو بفارق واسع
17:30 | 2025-08-06
أسعار فلكية
17:05 | 2025-08-06
مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة الحكومة اليوم
16:46 | 2025-08-06
إثر غارات دير سريان.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف المحمودية ووادي برغز جنوباً
16:40 | 2025-08-06
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:28 | 2025-08-06
وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
