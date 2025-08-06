Advertisement

لبنان

آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء

Lebanon 24
06-08-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1401459-638901084152964524.jpg
Doc-P-1401459-638901084152964524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، "العواصم المعنية بالملف اللبناني تلقت بإيجابية خبر إقرار بند حصر السلاح مع ترقب تطبيقه كي لا يبقى حبراً على ورق"، مشيرة إلى أنَّ "كل الخطوات التي سيقومُ بها لبنان ستكون تحت مراقبة دولية مباشرة".
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أن إحدى تداعيات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، أمس الثلاثاء، والتي تم خلالها إقرار بند "حصر السلاح" هي عدم تلبية رئيس مجلس النواب نبيه بري لطلب رئيس الجمهورية جوزاف عون بحصول لقاء بينهما اليوم الأربعاء.
 
كذلك، أشارت المعلومات إلى أنَّ "حزب الله عاتب ومستاء من رئيس الجمهورية بناء على عدم التزامه بما اتفقا عليه قبل الجلسة بأن يحال القرار الخميس الى الجيش من دون جدول زمني".
 
في الوقت نفسه، كشفت المعلومات أن رئيس الحكومة نواف سلام كان رأس الحربة في رفض تأجيل قرار البند، وأصرّ على طرحه وإقراره يوم الثلاثاء.

مواضيع ذات صلة
هذا ما طلبه بري وما تعهّد به سلام وعون
lebanon 24
07/08/2025 04:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا جديد جلسة الحكومة غداً
lebanon 24
07/08/2025 04:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن جلسة الثلاثاء.. هذا ما قاله وزير الزراعة
lebanon 24
07/08/2025 04:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بري دعا الى جلسة عامة قبل وبعد ظهر الثلاثاء المقبل لمناقشة الحكومة في سياساتها
lebanon 24
07/08/2025 04:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24