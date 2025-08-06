Advertisement

لبنان

بالتفاصيل.. هذا مضمون آخر ورقة أميركية بشأن لبنان!

Lebanon 24
06-08-2025 | 13:59
Doc-P-1401489-638901124468218644.jpg
Doc-P-1401489-638901124468218644.jpg photos 0
كشفت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، عن وجود انقسام بالآراء في واشنطن بين من اعتبر أنَّ قرار الحكومة اللبنانية يُشكل خطوة أولى في اتجاه تنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"، وبين من رأى أنه يندرجُ في خانة العبثية والمماطلة السياسية.
وذكرت المعلومات أن "الورقة الأميركية التي تلقاها لبنان من المبعوث توماس براك، تتضمن جدولاً زمنياً لتسليم سلاح "حزب الله" على مراحل تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتنتهي بالخفيفة، كما طالبت بتقديم دعم دولي إضافية للأجهزة الأمنية اللبنانية وبشكلٍ خاص الجيش".
 
أيضاً، أشارت المعلومات إلى أنَّ "الورقة دعت للتخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان".
 
المعلومات قالت إنَّ ورقة واشنطن شددت على التزام جميع الأطراف في لبنان بوقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 بعد تسليم السلاح، موضحة أن "الورقة أيضاً طالبت بالإسراع في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وكذلك مع إسرائيل".
 
 
 
