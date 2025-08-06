بالتفاصيل.. هذا مضمون آخر ورقة أميركية بشأن لبنان!

كشفت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، عن وجود انقسام بالآراء في بين من اعتبر أنَّ قرار يُشكل خطوة أولى في اتجاه تنفيذ خطة نزع سلاح " "، وبين من رأى أنه يندرجُ في خانة العبثية والمماطلة السياسية.

وذكرت المعلومات أن "الورقة الأميركية التي تلقاها من المبعوث ، تتضمن جدولاً زمنياً لتسليم سلاح "حزب الله" على مراحل تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتنتهي بالخفيفة، كما طالبت بتقديم دعم دولي إضافية للأجهزة الأمنية وبشكلٍ خاص الجيش".

أيضاً، أشارت المعلومات إلى أنَّ "الورقة دعت للتخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان".

المعلومات قالت إنَّ ورقة واشنطن شددت على جميع الأطراف في لبنان بوقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 بعد تسليم السلاح، موضحة أن "الورقة أيضاً طالبت بالإسراع في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وكذلك مع ".