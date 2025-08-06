Advertisement

لبنان

حنكش: قرار حصر السلاح بيد الدولة إنعطافة تاريخية ولا رجوع عنه

Lebanon 24
06-08-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1401494-638901130947921508.jpg
Doc-P-1401494-638901130947921508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب إلياس حنكش، أنّ "القرار الذي اتخذته الحكومة أمس الثلاثاء بشأن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرّد قرار حكومي بل يُشكّل إنعطافة تاريخية للبنان الجديد الذي نحلم به"، مشددًا على أن هذا القرار "سيُكمل ولا رجوع عنه".
Advertisement

وقال حنكش  في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن اللبنانيين يريدون دولة تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، مضيفًا: "لا يمكن أن نتأمل بلبنان الجديد في ظل وجود سلاح خارج الشرعية".

وأشار إلى أن "النداء موجّه إلى حزب الله بأن قرار الحكومة رسمي وجدّي ولا رجوع عنه، وعلى حزب الله وقيادته التحلّي بالحكمة، لأن الدولة ستحمي جميع اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله".

ولفت حنكش إلى أنه خلال خطاب قبل الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، سمّى رئيس الكتائب كل الكتل وسأل رئيس المجلس نبيه بري مباشرة: "هل أنت مع حصر السلاح؟"، فأجاب بري بـ"نعم"، مضيفًا أن حركة أمل ورئيسها "متفهّمان جدية الموضوع، لأننا إن لم نسلك هذه الطريق فنحن عائدون إلى الحرب، ولا بد من حصر السلاح بيد الدولة".
مواضيع ذات صلة
سلام: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه
lebanon 24
07/08/2025 04:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه
lebanon 24
07/08/2025 04:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه
lebanon 24
07/08/2025 04:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
07/08/2025 04:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24