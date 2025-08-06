حنكش: قرار حصر السلاح بيد الدولة إنعطافة تاريخية ولا رجوع عنه

Advertisement

أكد النائب إلياس حنكش، أنّ "القرار الذي اتخذته الحكومة أمس الثلاثاء بشأن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرّد قرار حكومي بل يُشكّل إنعطافة تاريخية للبنان الجديد الذي نحلم به"، مشددًا على أن هذا القرار "سيُكمل ولا رجوع عنه".وقال حنكش في تصريحات لقناة " عربية"، إن اللبنانيين يريدون دولة تبسط سلطتها على كل الأراضي ، مضيفًا: "لا يمكن أن نتأمل بلبنان الجديد في ظل وجود سلاح خارج الشرعية".وأشار إلى أن "النداء موجّه إلى بأن قرار الحكومة رسمي وجدّي ولا رجوع عنه، وعلى حزب الله وقيادته التحلّي بالحكمة، لأن الدولة ستحمي جميع اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله".ولفت حنكش إلى أنه خلال خطاب قبل الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، سمّى رئيس كل الكتل وسأل مباشرة: "هل أنت مع حصر السلاح؟"، فأجاب بـ"نعم"، مضيفًا أن ورئيسها "متفهّمان جدية الموضوع، لأننا إن لم نسلك هذه الطريق فنحن عائدون إلى الحرب، ولا بد من حصر السلاح بيد الدولة".