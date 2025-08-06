Advertisement

لبنان

مسؤول فلسطيني بارز يزور لبنان قريباً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:52
علم "لبنان24" أن مسؤولاً فلسطينياً بارزاً سيحضرُ إلى بيروت قريباً جداً لتنظيم عمل اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية بالإضافة إلى إجراء ترتيبات أخرى تتعلق بالساحة الفلسطينية في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

Privacy policy
