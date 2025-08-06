28
مسؤول فلسطيني بارز يزور لبنان قريباً
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
06-08-2025
15:52
علم "
لبنان24
" أن مسؤولاً فلسطينياً بارزاً سيحضرُ إلى
بيروت
قريباً جداً لتنظيم عمل اللجان الشعبية في المخيمات
الفلسطينية
بالإضافة إلى إجراء ترتيبات أخرى تتعلق بالساحة الفلسطينية في
لبنان
.
خاص "لبنان 24"
