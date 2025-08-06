لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا

استهل منتخب للرجال بكرة السلة مبارياته في 2025 التي تقام في مدينة جدّة ، بفوزه على نظيره بنتيجة (84-80 ) ضمن المجموعة الاولى.

وسيلتقي لبنان نظيره الاوسترالي ضمن المجموعة عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة بتوقيت ، في مباراة ستجمع بطل ووصيفه في النسخة الأخيرة.