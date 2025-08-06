Advertisement

لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:57
استهل منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته في كأس آسيا 2025 التي تقام في مدينة جدّة السعودية، بفوزه على نظيره القطري بنتيجة (84-80 ) ضمن المجموعة الاولى.
وسيلتقي لبنان نظيره الاوسترالي ضمن المجموعة عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة بتوقيت بيروت، في مباراة ستجمع بطل آسيا ووصيفه في النسخة الأخيرة.
