لبنان

نمو بفارق واسع

Lebanon 24
06-08-2025 | 17:55
سجلت محفظة مصرف لبنان من العملات الصعبة نمواً بفارق واسع عمَّا كانت عليه قبل سنة من تاريخه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
