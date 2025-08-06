Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة على الأوتوستراد الغربي المؤدي إلى حاجز المدفون.. والسائقون يناشدون

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:57
يشهد الأوتوستراد الغربي المؤدي إلى حاجز المدفون في قضاء البترون زحمة سير خانقة منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك نتيجة إقفال الجيش أحد المسلكين في إطار إجراء أمني.
وقد أدى هذا الإجراء إلى اختناق مروري حاد وتباطؤ كبير في حركة السيارات، حيث امتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة، وسط تذمر المواطنين الذين علقوا في سياراتهم لساعات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وناشد السائقون الجهات المعنية إيجاد حلول بديلة للتخفيف من وطأة الازدحام وضمان انسيابية الحركة على هذا الطريق الحيوي.


