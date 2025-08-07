Advertisement

لبنان

شهيد وجريحان في الغارات أمس على دير سريان.. والبلدة تلملم اليوم آثار العدوان

Lebanon 24
07-08-2025 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1401648-638901541250357456.jpg
Doc-P-1401648-638901541250357456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استفاقت بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون على حجم الدمار الذي خلفته الغارات الاسرائيلية مساء أمس على البلدة والتي استهدفت مرأباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة.
Advertisement
وأدت الغارات الى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح، بحسب الحصيلة النهائية لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.
 
مواضيع ذات صلة
شهيد و5 جرحى في غارات العدو الإسرائيلي اليوم
lebanon 24
07/08/2025 11:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون أدت لسقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين
lebanon 24
07/08/2025 11:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف أطراف بلدة دير سريان في جنوب لبنان
lebanon 24
07/08/2025 11:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدات دير سريان ونهر زوطر والقنطرة في جنوب لبنان
lebanon 24
07/08/2025 11:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-07
04:48 | 2025-08-07
04:44 | 2025-08-07
04:37 | 2025-08-07
04:06 | 2025-08-07
04:04 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24