شهيد وجريحان في الغارات أمس على دير سريان.. والبلدة تلملم اليوم آثار العدوان

استفاقت بلدة في قضاء على حجم الدمار الذي خلفته الاسرائيلية مساء أمس على البلدة والتي استهدفت مرأباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة.وأدت الغارات الى سقوط من الجنسية وإصابة شخصين بجروح، بحسب الحصيلة النهائية لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.