سامي الجميّل التقى سفير أستراليا: قرار الحكومة يمهّد لاسترجاع السيادة

التقى رئيس الجميّل سفير أوستراليا أندرو بارنز، وتم البحث في المستجدات على صعيد والمنطقة.عُقد اللقاء في حضور عضو غسان ، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان ، عضو الجهاز أنطوني في عبود، كما حضرت نائبة السفير أليس كيلسل والسكرتير الثاني في السفارة السيد بن كريغ.وأكد الجميل خلال اللقاء "أهمية القرار الحكومي بشان حصر السلاح في يد الدولة، وتكليف الجيش إعداد آلية واضحة للتنفيذ ضمن مهَل زمنية محددة، باعتبار أنّ هذه الخطوة تمهّد عمليًا لاسترجاع السيادة الوطنية، وأنّ المرحلة المقبلة يجب أن تتركّز على التنفيذ الفعلي لهذا القرار".وفي ما يتعلق بتصويت المغتربين، شدد على "أهمية أن تكون مشاركتهم كاملة الأوصاف في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن يتمكنوا من التصويت لالمرشحين الـ 128، أسوة باللبنانيين المقيمين"، منوها بـ "الدور الكبير الذي تلعبه في أوستراليا في دعم لبنان، وأهمية استمرار العلاقات المتينة بين البلدين".