لبنان

مخزومي: لاستدعاء السفير الإيراني ووضع حد للتعدي الديبلوماسي

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:20
Doc-P-1401680-638901589130753809.png
Doc-P-1401680-638901589130753809.png photos 0
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "وزير خارجية إيران عباس عراقجي ليس في موقع يسمح له بإملاء المواقف على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وعليه أن يكفّ عن التدخل في شؤون بلدنا. السلاح الذي يتباهى به دمّر مؤسساتنا وقوّض دولة القانون ولن يُفرض علينا بعد اليوم. المطلوب موقف رسمي واضح مفاده استدعاء السفير الإيراني مجتبى اماني لوضع حد للتعدي الديبلوماسي".
