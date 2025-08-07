مخزومي: لاستدعاء السفير الإيراني ووضع حد للتعدي الديبلوماسي

كتب النائب على منصة "إكس": "وزير خارجية ليس في موقع يسمح له بإملاء المواقف على والشعب اللبناني، وعليه أن يكفّ عن التدخل في شؤون بلدنا. السلاح الذي يتباهى به دمّر مؤسساتنا وقوّض ولن يُفرض علينا بعد اليوم. المطلوب موقف رسمي واضح مفاده استدعاء لوضع حد للتعدي الديبلوماسي".

